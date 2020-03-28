Все вновь заболевшие Сovid-19 находятся под наблюдением медиков

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28 марта 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице за последние сутки зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом, все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 817 случаев коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что в Москве действует режим повышенной готовности, который должен помочь сдержать распространение инфекции. Жителей просят на протяжении ближайших девяти дней не выходить из дома без крайней необходимости. Москвичи старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции.