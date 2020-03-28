«Милок, а куда здесь нажимать-то?». О том, как введённый из-за вируса онлайн-режим возмутил пенсионеров

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28 марта 2020, 12:25 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Коронавирусная пандемия затронула почти все аспекты жизни населения нашей планеты. Это, разумеется, коснулось и Российской федерации. С сегодняшнего дня по стране объявлен карантин. Все государственные учреждения закрыты, а некоторые перешли в режим онлайн. Было также принято решение о досрочных выплатах пенсий.

Вот только многие доплаты теперь получить стало гораздо сложнее. Да и для пенсионеров все эти вопросы с онлайн-пользованием – «тёмный лес». Большинство представителей поколения ХХ века ещё не совсем освоились в нынешнем времени. Ещё задолго до появления коронавирусов существовали проблемы между пенсионерами и современными устройствами. Недаром ведь в каждом МФЦ или банке стояли консультанты, к которым можно было обратиться. И как же теперь действовать в условиях карантина? Кто теперь придёт на помощь в трудную минуту?

Получается странная ситуация. Большинство государственных организаций имеют собственные программы в PlayMarket, которые устанавливаются на смартфон, да и то только на определённую систему. Наверняка многие сталкивались с ошибкой в программе «Мой налог», когда невозможно было выяснить ситуацию с выплатами или задолженностями. Приложение просто вылетало. «Мои документы» тоже работает далеко не на всех устройствах. А что уж говорить про пенсионеров? Это же пожилые люди, которые ещё одной ногой в ХХ веке. Они совсем не понимают, как всем этим пользоваться. Для них современные технологии – одна большая загадка. К сожалению, пока вопрос с освоением электроники для пенсионеров у нас не решён. МФЦ и многие другие организации перешли на режим онлайн, но для пенсионеров, у которых нет возможности освоить эти «чудеса 21-го века», совершенно ничего не придумано. И что же теперь им делать в режиме карантина? Дозвониться сейчас в МФЦ – сродни покорению Эвереста. Можно, но тяжело. А что если нужно в срочном порядке получить московскую доплату к страховой пенсии? Как теперь это сделать? На сайте Мос.ру слишком сложно освоиться даже молодым, не говоря уже про стариков. Там до сих пор ещё всё несовершенно.

Конечно, все мы думаем о далёком будущем, и знаем, что в скором времени онлайн-система будет почти у каждой организации. Это происходит уже сейчас. Порою некоторым даже на работу невозможно устроиться без установки того или иного приложения. И очень часто эти приложения требуют определённых характеристик смартфона. Если и все жизненно важные формирования тоже перейдут на подобную систему, половина населения страны окажется парализована. Пенсионеры очень недовольны всей этой «технологизацией» общества, особенно сейчас, когда в России объявили карантин. На данный момент идут работы над улучшением всё тех же онлайн-систем и облегчением для пользования, но скоро ли эти изменения вступят в силу? Пока ничего неизвестно.