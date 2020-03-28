Врачам старше 65 лет сохраняют льготный проезд в городском транспорте

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28 марта 2020, 12:05 [ «Аргументы Недели» ]

m24.ru

Москва оставит льготный проезд для врачей старше 65 лет. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

«Для работников системы здравоохранения старше 65 лет сохраняется действие социальной карты москвича для бесплатного проезда в общественном транспорте. База врачей уже передана в ГУП города Москвы «Московский социальный регистр», который занимается оформлением социальных карт», - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что в соответствии с указом мэра Москвы от 25 марта 2020 года в столице временно приостановлено действие социальных карт для бесплатного проезда в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов.

«Эта мера не применяется к лицам старше 65 лет, которые являются работниками здравоохранения (кроме стоматологических клиник) и не имеют хронических заболеваний», - пояснили в штабе.