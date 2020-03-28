Как накажут пенсионеров, нарушающих в Москве режим самоизоляции

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28 марта 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

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Пенсионеры, которые в Москве нарушили режим самоизоляции из-за нового типа коронавируса, будут наказаны. Москвичей- пенсионеров, замеченных в нарушении режима самоизоляции, лишат второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, - передает РБК со ссылкой на московский департамент соцзащиты.

Первую часть матпомощи столичным пенсионерам, по две тысячи рублей, уже выплатили.

Власти мегаполиса призвали людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.

В качестве поддержки и компенсации дополнительных расходов власти утвердили для них разовую материальную помощь в размере четырех тысяч рублей.