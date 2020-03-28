В правительстве РФ рассматривается возможность прекращения авиа и железнодорожного сообщения внутри страны из-за коронавируса

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28 марта 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Источник РИА Новости в правительстве сообщает о возможности ограничения передвижения по РФ. В кабинете министров этот вопрос сейчас рассматривается, сказал собеседник агентства.

Речь идёт о временном прекращении авиа- и железнодорожных пассажирских перевозок внутри страны. В то же время в пресс-службе правительства РИА Новости не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Между тем, большинство экспертов предупреждают, что закрытие межрегиональных связей приведет к обособленности регионов, росту сепаратизма и разрушению страны.