«У медицинской службы тяжелый день. Мы потеряли пациента». Первый случай смерти от коронавируса за пределами Москвы

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28 марта 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

Первый случай смерти от коронавируса в России за пределами Москвы. В Оренбурге скончался 57-летний пациент с СoVid-2019. Недавно он вернулся из поездки в Европу. Это уже пятая жертва коронавируса в России.

Житель Бузулука путешествовал по Европе с семьей. Когда вернулся, не самоизолировался, а к врачу обратился только при появлении симптомов - температура, кашель. Мужчину положили в стационар, но он умер.

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. Она рассказала, что пациент находился на ИВЛ с воспалением лёгких и словам Савиновой, точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

«К сожалению, у нас сегодня тяжёлый день, у медицинской службы. Мы потеряли пациента. Он умер сегодня утром. Сегодня будет вскрытие, соответственно, точную причину смерти мы будем знать чуть позже. Но только могу сказать, что пациент имел хроническую патологию», - цитируют миистра местные СМИ, для которых в срочном порядке был организован брифинг.

Состояние ещё двоих заболевших в регионе пациентов оценивается как средней тяжести.