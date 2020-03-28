В одну из больниц маски и защитные костюмы для инфекционистов привезли после заявления врачей об увольнении

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28 марта 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

pexels.com

В Центральную городскую больницу в Каменске-Шахтинском Ростовской области медицинские маски и защитные костюмы для врачей инфекционного отделения привезли после заявления медиков об увольнении.

В городе Каменске-Шахтинском Ростовской области три врача и семь медсестёр из инфекционного отделения горбольницы сделали "отчаянный шаг" - написали заявление об увольнении, но продолжают ходить на работу. В период пандемии коронавируса они не могут оставить людей без помощи, - пишет местная газета "ПИК".

Медики -инфекционисты пожаловались, в отделении нет медицинских масок у персонала, хотя в больницу уже поступили пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Врачи возмущены, что за выход в ночную смену доплачивают около 70 рублей, хотя им приходится иметь дело с особо опасными инфекциями. В инфекционном отделении средний возраст сотрудников превышает 50 лет. Получается, что некоторые медики сами находятся в группе риска.

Один из медиков поделился, молодые врачи получают 23 тысячи рублей, опытные - 40-42 тысячи, работая на полторы ставки.

"Реальность такова, что пенсионеры и старые врачи - это основа здравоохранения в провинции", - пишет "Новая газета" со ссылкой на откровение одного из сотрудников горбольницы в Каменске-Шахтинском.

Также медики заметили, что в любой провинциальной больнице у главврача бывает по десятку заместителей, которые фактически паразитируют на системе здравоохранения. В этой больнице их - девять Их зарплата гораздо выше, чем у практикующих врачей, а ответственности - никакой.

Сотрудники больницы позднее сообщили, что после их "отчаянного шага" в больницу стали привозить защитные костюмы и медицинские маски.