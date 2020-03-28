Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

У жены - коронавирус, а муж ходит на работу. В Москве помощника Кузьминской межрайонной прокуратуры отправили на карантин

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

У жены - коронавирус, а муж ходит на работу. В Москве помощника Кузьминской межрайонной прокуратуры отправили на карантин

В Москве помощника Кузьминской межрайонной прокуратуры отправили на домашний карантин. Сергей Заварзин продолжал ходить на работу, когда его жене диагностировали коронавирус.

Жена работника правоохранительной системы недавно вернулась из Черногории, и, к сожалению, в Москве тест на COVID-19 показал положительный результат, но муж проигнорировал анализы и продолжил ходить на службу. Он решил, что раз у него нет симптомов,  то значит он не болен. 

Сейчас сотрудник прокуратуры ждёт результатов теста, если диагноз подтвердится, неизвестно скольких коллег он мог заразить, сообщает канал "112".

БИ

Общество

Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

Минпромторг предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Как считают чиновники это может подстегнуть отечественную экономику и автомобильную отрасль.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью