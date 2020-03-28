У жены - коронавирус, а муж ходит на работу. В Москве помощника Кузьминской межрайонной прокуратуры отправили на карантин

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28 марта 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве помощника Кузьминской межрайонной прокуратуры отправили на домашний карантин. Сергей Заварзин продолжал ходить на работу, когда его жене диагностировали коронавирус.

Жена работника правоохранительной системы недавно вернулась из Черногории, и, к сожалению, в Москве тест на COVID-19 показал положительный результат, но муж проигнорировал анализы и продолжил ходить на службу. Он решил, что раз у него нет симптомов, то значит он не болен.

Сейчас сотрудник прокуратуры ждёт результатов теста, если диагноз подтвердится, неизвестно скольких коллег он мог заразить, сообщает канал "112".