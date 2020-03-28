Ученый-инфекционист сообщил, что повышенная температура не обязательно симптом коронавируса

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28 марта 2020, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Виктор Малеев, авторитетный ученый-инфекционист, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик заявил, что повышенная температура тела у человека не означает, что он заразился коронавирусной инфекцией.

Но Малеев предупредил, что при поднявшейся выше 37 градусов человеку нужно к врачу. Такой симптом может сигнализировать и о других болезнях и патологиях.

«Это совершенно не означает, что у человека коронавирусная инфекция. Для того, чтобы это выяснить - необходимо обратиться к врачу», - говорит ученый-микробилог.

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники, создатель полиэлектролитных растворов, применяемых при обезвоживании Виктор Малеев убежден, что введённые меры, неделя выходных, помогут в борьбе с распространением коронавируса.

Напомним, эксперты посоветовали, где можно погулять с детьми в период ограничительных мер, принятых из-за коронавируса