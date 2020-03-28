Машина за материнский капитал? Минпромторг вышел с идеей разрешить тратить субсидию на покупку автомобилей

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28 марта 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ]

Минпромторг предложил разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобилей. Как считают чиновники это может подстегнуть отечественную экономику и автомобильную отрасль.

Эти меры были разработаны после заседания правительственной комиссии по улучшению устойчивости экономики. Заседание прошло 20 марта под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова. По данным ведомства, использование маткапитала для покупки автомобилей поможет продать около 60 тысяч машин.

Срок реализации разработки документа до 1 апреля 2020 года. Среди ответственных исполнителей по этой идее замглавы Минпромторга указал Минэкономразвития, Минтруд и Минфин, сообщает канал "Экономика".