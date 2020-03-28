Донбасс карантинный: на фоне войны эпидемия панику не вызывает

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28 марта 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

Пандемия коронавируса изменила мир и, соответственно, «попавший в геополитический разрез» Донбасс. В ЛДНР, к счастью, пока нет официально подтверждённых случаев заражения. Но они есть на территории оккупированной части бывших Донецкой и Луганской областей, а также в соседней Ростовской области. Иными словами, истерзанные войной республики окружены «короной».

С Украиной границы закрыты, а с Россией - открыты. Впрочем, в ДНР временно ограничили выезд граждан в РФ и ввели ряд других ограничений. К примеру, все въезжающие в республику обязаны самоизолироваться на 14 дней. Для ТРЦ, кафе, ресторанов, спортклубов и прочих «ужали» привычный формат. По заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, при выявлении инфицированных введут ЧП. В ЛНР обстановка пока более раскрепощённая, но, как показывает практика, Луганск зачастую идёт по стопам Донецка, поэтому аналогичные меры вскоре будут введены и в ЛНР.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей ЛДНР временный запрет на въезд в страну для иностранцев. Данное решение российское руководство объясняет «экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», а также «принципами гуманности». И даже если для правительства России ЛДНР всё ещё остаются «отдельными районами Украины», прогресс в этом плане очевиден: дончане и луганчане - не иностранцы в России. Как говорится, на безрыбье и рак рыба, а вот с Украиной у Донбасса далеко не братские отношения: на КПВВ - железный занавес. Который, к сожалению, не способствует прекращению ежедневных обстрелов населённых пунктов со стороны украинских карателей.

«Сильнейшая армия континента», на днях лишившаяся питания по причине отказа поставщиков кормить это стадо (к слову, подхватившее заморскую бациллу), вымещает свою злобу на мирном населении республик. Сводки пестрят сообщениями о раненых жителях и прямых попаданиях в их дома. Впрочем, в информпространстве это уже воспринимается как само собой разумеющееся: тема затянувшегося военного конфликта давно не хайповая, поэтому возмущаться по поводу разбомбленных домов в Зайцево или Старомихайловке для политиков нынче не комильфо. На повестке дня - коронавирус, а война ушла в тень, потащив за собой десятки тысяч разрушенных судеб.

Дончан и луганчан мало чем можно запугать. Жизнь в режиме комендантского часа при всяческих ограничениях и лишениях посодействовала вырабатыванию у них своеобразного иммунитета перед страхом коронавируса. Хотя Минздрав, санэпиднадзор и прочие ведомства находятся во всеоружии, работают оперативные штабы, людей проверяют на наличие «короны», а общественный транспорт дезинфицируют.

Дезинфекция транспорта в ДНР, фото автора

По инициативе Донецка даже закрыта граница между ДНР и ЛНР. Признаться, само её наличие все эти годы, мягко говоря, раздражает. Тем не менее, воссоединить регион кураторы и разного рода «смотрящие» не считают целесообразным.

«В Донецке о карантине и вирусе напоминают только продавцы в масках, и то - не везде. Жизнь в обычном режиме. Люди ещё не чувствуют опасность, не осознают, отказываются понимать происходящее. Старики встревожились, но в общественном транспорте их меньше не стало. Закрыты учебные заведения, вузы перешли на дистанционку. Магазины подняли цены на продукты, туалетную бумагу - дельцы своего не упустят! Дефицита товаров не наблюдается, ведь люди не имеют столько наличных, чтобы всё скупать. По ТВ рассказывают одно и то же: мойте руки, «маски - наше всё» (их, кстати, нет в аптеках уже недели две). Несколько дней назад я покупала респиратор за 65 рублей, сейчас его стоимость более сотни рублей, но даже по такой цене ещё надо найти! По телевизору же вещают, мол, всё хорошо. Границу с Украиной закрыли, пенсионеры нескоро получат там пенсии, что обязательно отразится на качестве жизни их семей. Изоляции и карантина дончане не боятся: 6 лет комендантского часа всех дисциплинировали. Но что будут кушать люди, если запретят ходить на работу? Вся эта ситуация не несёт ничего хорошего, впереди - обнищание населения. Печаль. А телевизор лучше не смотреть!», - прокомментировала «АН» донецкий военкор Ирина Лашкевич.

Донецк карантинный, фото автора

«В ЛНР школы и вузы с 30 марта на дистанционном обучении. Работают рынки, магазины и вся инфраструктура. В госучреждения без маски вход воспрещён, но их в аптеках нет. В общем, минимальные ограничения. На прошлой неделе был небольшой продуктовый ажиотаж, но быстро сошёл на нет, что связано не с успокоением, а с материальным достатком. Пенсионеры остались без украинских пенсий, поэтому им и хотелось бы паниковать, да особо не с чем. Некоторые очень «умные» (или не очень?) руководители вывели 27 марта людей на субботник. С ДНР граница для граждан закрыта, идут только грузы. С РФ пересекать можно даже с украинским паспортом при наличии прописки в ЛНР, за что огромное спасибо России! Не скажу, что все поедут, но людей этот факт успокоил и вселил уверенность. В целом жизнь особо не поменялась: нам не привыкать к разного рода ограничениям, всё-таки 6 лет в прифронтовой зоне приучают к терпеливости», - рассказал «АН» народный губернатор Луганской области (2014 г.) Александр Харитонов.

Луганск карантинный, фото автора

«Война и эпидемия - вещи, отличающиеся друг от друга. С противником можно заключить пусть и фальшивое, но перемирие, а вот с вирусом договориться невозможно», - пишет донецкий журналист Денис Григорьев. Мы не совсем с этим согласны, так как уверены, что и с укронацистской бациллой, и с американской биологической договориться априори невозможно. Поэтому желаем жителям Донбасса сил и терпения, поскольку все эти бактерии обязательно нужно победить без потерь!