Собчак рассказала, что в правительстве идёт ожесточенная борьба. Силовики уговаривают президента ввести ЧП из-за коронавируса

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28 марта 2020, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак рассказала, что в правительстве идет ожесточенная борьба. Столкнулись чиновники и силовики, которые настаивают на введение ЧП в стране из-за корнавируса и ввод войск.

"Вы должны понимать какая борьба идет по линии либералы-силовики по карантину. По моим сведениям Мишустину и Собянину еле удалось уговорить ВВП не вводить пока ЧПоложение и обойтись недельными полукарантинными мерами. Поэтому Собянин и усилил меры по Москве чтобы показать их эффективность. Группа «силовики» пытаются настоять на чп и военной технике в городе. Для экономики это будет полный и окончательный коллапс", - написала она в свое telegram-аккаунте.

Можно ли доверять сведениям Собчак? Многое экс-кандидат в президенты озвучивает кулуарно, но если она это пишет, как говорится "по секрету всему свету", то, как правило, это оказывается правдой.