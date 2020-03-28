При нынешнем обвале рубля убыточными стали целые отрасли российской экономики

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28 марта 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус обрушил мировую экономику, но и российские чиновники постарались - рубль обвалился после неудавшейся сделки ОПЕК+, а значит из-за валютных плясок в ближайшее время нам грозит разорение целых отраслей, считают экономисты ВШЭ.

Нефть в рублях сейчас стоит 2100 за баррель вместо здоровых для российского рынка 3000. Это означает, что нефтяную отрасль ждут бюджетные шоки. Годовые показатели выручки Роснефти, Газпрома, Лукойла сожмутся в 4-6 раз. Уже при долларе выше 80 рублей убыточными могут стать 15% направлений обрабатывающей промышленности, в том числе, производство текстиля, электрооборудования и автомобилей.

Рубеж валютного курса, после которого начинаются убытки, у каждой отрасли свой. Для автопрома, например, курс безубыточности составляет 53–57 руб. Наиболее уязвимые отрасли — те, что зависят от импорта иностранного сырья и оборудования.

Как пишет РБК, при текущем положении дел убыточными также могут стать следующие отрасли: производство бытовых приборов, производство изделий из пластмасс, производство текстильных изделий, производство колбас, чая и кофе, кормов для животных.