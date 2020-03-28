Вечно в моде

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28 марта 2020, 08:10 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

класический стиль в интерьере

Планировка - это основа основ. Любой стиль, любой интерьер начинается с продуманной, удобной планировки. Только тот интерьер не устареет и будет актуален еще много лет, в котором все продумано с точки зрения функционала. Там есть удобные проходы и размеры, есть правильные высоты, пространство и простор для действий.

Используйте натуральные и природные оттенки в отделке стен, пола и потолка. А уже детали, которые при случае всегда можно заменить, используйте как акценты. То есть фон является нейтральным, а уже детали - яркими. Мрамор, дерево, природные другие оттенки - это то, что никогда не устареет, так как мы это видим в природе, а ведь она со временем не меняется, соответственно, и из моды никогда не выйдет. И если вы решили обновить интерьер со временем и вам захотелось добавить чего-то нового, может быть цвета, который будет в тренде. Это сделать очень просто: например, заменить подушки, взять и поставить стулья с этим новым цветом, и с помощью таких деталей оживить интерьер.



Это правило можно применять ко всем интерьерами. Используйте максимум 1-2 материала дерева во всем интерьере и максимум 3 цвета. Не нужно перегружать интерьер цветами, потому что такой пестрый интерьер может быть сегодня в моде, завтра - нет. А нейтральные природные материалы, о которых мы говорили чуть выше, и небольшое количество цветов, всегда будут актуальны. Вам может показаться, что если использовать два материала и три цвета, то интерьер получится скучным. На самом деле нет. Что значит три цвета: например, бежевый и коричневый - это один и тот же цвет, просто один светлый, другой темный. Если мы говорим о чёрном и белом цвете, то это вообще не цвета. Применяйте это простое правило, тогда вы сможете добиться не устаревающего интерьера.



Следующий совет - используйте брендовую мебель, которая уже сформирована годами. Если взять именитые бренды, то по сути мы видим ту мебель, которую спроектировали еще в 40-50-х годах. То есть мебель, которая является культовой даже сейчас. Не обязательно использовать супер дорогую мебель из Италии, есть бренды и подешевле, в той же Европе, есть русские производители, которые делают качественный дизайн, похожий на то, что делается в Европе, и то, что придумано еще в ХХ веке. Лаконичные формы, простые линии, то, что не выходит из моды и по сей день.



Используйте ровные поверхности без лишних объемов, если на то нет основной причины. Например, давайте вспомните этот тренд на многоуровневые потолки. Все это на самом деле никогда не было модным. Если посмотреть действительно крутые интерьеры, которые были разработаны и в 80-х, и в 90-х годах, вы увидите те решения, которые и сейчас очень популярные. Это ровные поверхности, без лишних деталей, это было всегда и это дальше будет модно. В мире существуют определенные тенденции: что-то появляется, что-то пропадает. Поэтому не делайте многоуровневые потолки, если на это нет никаких причин. Делайте ровные поверхности.



За счёт грамотной планировки, использования нейтральных оттенков, проработки деталей, использования именно брендовой мебели, мы получим тот дизайн, который никогда не устареет.