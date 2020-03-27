Чиновники ущемляют интересы отборных российских овец и баранов

Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2020, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

В далеком советском детстве по радио играли детские песни. Было такое! И распевали во дворах: «с голубого ручейка начинается река». Всегда есть начало всего. Хлеб начинается с семечка, бараний шашлык с селекции. Чтобы шашлык был сочным и вкусным селекционеры должны работать десятилетия. А уничтожить их труд может всего одна роспись заштатного чиновника.

Жил-поживал, работал и создавал новые породы Северо-Кавказский НИИ животноводства (СКНИИЖ) в пригороде Краснодара. Да вот беда, досталась НИИ от проклятых коммунистов земля. А цена земельки в этом южном городе – мама не горюй. В 2011 году правительственная организованная группировка во главе с бывшим вице-премьером Игорем Шуваловым изъяла у института тысячу гектаров прекрасной земли, вывела её из сельхозоборота «в целях размещения объектов, предназначенных для производства строительных материалов». В марте 2017 года статус вновь поменяли, теперь уже на строительство под ИЖС. В промежутке организованная и всем известная группа добила Академию наук, которой принадлежал СКНИИЖ, заодно переименовав его в Краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии, создала ФАНО, затем – Министерство науки.

– Чтобы создать новую породу овец, почти двадцать лет нужно. Уничтожить – одна ночь. Просто вывезти генофондное стадо на бойню. За копейки. И может быть, даже не по злому умыслу, а потому что банально содержать овец дорого. Сейчас у нас всего тысяча двести овцематок и племенных баранов, плюс в марте идёт ягнение. И они никому, кроме нас, не нужны… – доктор сельхознаук Анна Куликова, старается скрыть слёзы.

Кубанского линкольна и южную мясную создали её учитель профессор Алексей Ульянов и его ученики. Ответственность за сохранение и совершенствование этих пород лежит на Куликовой. И вот, судя по всему, овцы доживают последние дни, как и породы целиком. Как и полвека работы.

Нашему овечьему генофонду, ограбленному дважды, оставляют 229 гектаров. Это ни о чём. Даже по нормам нужно не менее 600, а лучше в районе тысячи. Но логика правителей – зачем овец кормить, их «стричь надо».

По некоторым данным, дирекции центра уже спустили из Минобрнауки устную информацию, что под застройку заберут и те несчастные 200 гектаров. А генофондное стадо овец посоветовали либо распродать по частям, либо найти спонсора с землёй, который заберёт его себе и позволит проводить научную работу. Но прибыльность овечьего бизнеса минимальна по сравнению с тем же свиноводством или птицеводством. Так что – приговор вынесен.

Это реально какой-то мрак, средневековье, сознательное за тридцать сребреников убийство страны как суверенного государства. И наказание может быть только по статье «Измена Родине». Пожизненное. С отбытием в «Белом лебеде» в Соликамске, где благополучно исчез Радуев. Хотя, я считаю, что он принёс стране куда меньше экономического вреда, чем эта образованная сытая, холёная… Определение подберите сами.

Подробности читайте в материале «Овцы России» https://argumenti.ru/society/2020/03/656681