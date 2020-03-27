Как сохранить семейные отношения во время карантина

Вспышки коронавируса распространились по всему миру. Карантин введен в огромном количестве стран, практически везде власти закрывают общественные заведения. Там, где карантин и комендантский час еще не ввели, настоятельно просят не покидать свои дома без особой надобности. 25 марта Президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта нерабочей и попросил оставаться всех дома, чтобы не позволить вирусу COVID-19 прогреметь как в Китае, Италии или Испании, чтобы дать возможность врачам постепенно лечить больных.

Это означает, что абсолютное большинство населения России следующую неделю проведет дома в изоляции. С одной стороны хорошая возможность побыть рядом со своими близкими, ведь в суетности жизни мы так мало уделяем время семье. Возможно, через какое-то время у нас тоже могут ввести карантин и придется 24 часа в сутки быть по сути запертыми в узком кругу. Когда ты долго общаешься с одним и тем же человеком, можно просто люто надоесть друг другу, но в то же время и узнать много нового о своем домочадце.

"Количество разводов зависит от многих факторов, в том числе, от того, к какому классу относятся семьи. Больше всего, я думаю, пострадают бедные семьи, особенно если они лишатся работы или дохода в результате всей этой истории. Это, конечно, породит очень много внешних стрессов и увеличит трудности", – считает психотерапевт и сексолог Амина Назаралиева.

Вот несколько советов, чем можно заняться дома на карантине, чтобы весело провести время с семьей:

1.Совместная готовка – подумайте, какое блюдо любит каждый член семьи, приготовьте какое-нибудь интересное блюдо, на которое никогда не хватало сил и времени, а вообще, можно придумать что-то авторское. Члены семьи не только проводят вместе время, но и разделяют обязанности, придумывают, коммуницируют, смеются и решают поступающие сложности вместе. Даже если получится что-то горелое или пересоленное, будет о чем вспомнить и посмеяться. 2.Устройте генеральную уборку – квартира будет чище, выкинете лишнее, а общая цель вас сплотит. Кроме этого, когда каждый будет убирать свою зону и разбирать свои вещи, он сможет уединиться, подумать о своем и морально отдохнуть. А чистая квартира и разобранный наконец шкаф порадует не только вас, но и всю семью. 3.Разрешите своим детям шуметь, сидеть в интернете до позднего вечера, смотреть фильмы и играть в игры, ребенок должен чувствовать себя свободным. Постарайтесь избавиться от большинства запретов, конечно, в пределах разумного. 4.Пусть каждый уделяет должное время своему хобби, будь это танцы, музыка или гимнастика. Если площадь квартиры или дома позволяет всем одновременно заниматься любыми делами – это прекрасно, если нет, то необходимо равноправно распределить время и место для каждого члена семьи. Чтобы все уважали нужды друг друга, и чтобы не получилось так, что один сейчас читает книгу, а другой громко слушает музыку. 5.Создайте традицию, например, смотреть вечерами сериал всей семьей, если не нравятся длинные истории, то можно ограничиться просмотром кино. А после сеанса просто сидеть и болтать. 6.Всегда высказывайтесь, что вам нравится и что нет. Это очень важно, потому что из-за недосказанности может происходить накапливание негативных эмоций, а когда их некуда деть, в один прекрасный момент может произойти настоящий взрыв. Семья на то и семья, нужно понимать друг друга. 7.Если Вы видите, что кому-то из вашей семьи не хочется сейчас общаться, а хочется побыть одному или посидеть в интернете – не приставайте к нему, дайте побыть наедине со своими мыслями, чуть позже он обязательно вернется за общий стол и поддержит беседу. 8.Каждое утро делайте всей семьей зарядку – если еще нет такой привычки, она обязательно выработается после карантина. Это очень важно для хорошего самочувствия, ведь в обычной жизни большинство из нас двигается гораздо больше. Хорошее самочувствие – залог хорошего настроение. Хорошее настроение – залог здорового общения. 9.И конечно, не забывайте общаться с родственниками и друзьями через соцсети – звоните им по видеосвязи, пишите, устраивайте конференции, обсуждайте фильмы и книги. Не закрывайтесь от своего привычного окружения.

"Я бы рекомендовала, в первую очередь, относиться друг к другу бережней и попробовать в этой ситуации "сделать из лимонов лимонад". Это хороший повод сблизиться семьей, поиграть вместе, узнать, что важно для близких. Возможно, вы лучше выспитесь за время карантина, сблизитесь с детьми и родителями, может быть, у вас будет больше секса с партнером, на который раньше времени не было. Может, вы разгребете какие-то старые дела, прочтете книги, которые покупали в надежде когда-то прочесть, но у вас не дошли руки», – заключила эксперт