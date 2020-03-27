«Родительский комитет» поддержал перенос сдачи экзаменов на лето в условиях пандемии

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27 марта 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Глава Национального родительского комитета отметила, что наши школы совершенно не готовы к дистанционному образованию.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец поддержала инициативу Минпросвещения, но при этом отметила, что дети вынуждены учиться летом по вине властей.

«Мы все понимаем, что это единственный возможный на сегодня вариант – перенос объективен и с этим поделать ничего нельзя. Но отмечу, что, как оказалось, наши школы совершенно не готовы к дистанционному образованию. Большая часть этого дистанционного образования сводится к тому, что учителя просто дают детям домашнее задание, которое вдвое превышает обычное. Поэтому получается, что мы с одной стороны, родителей отправили на удаленку, но плюсом они еще должны взять на себя функцию учителей, в то время, когда последние продолжают получать зарплату в полном размере. Это удваивание родительской нагрузки ничего хорошего собой не представляет", - сказала Волынец.