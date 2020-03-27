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Экономист: Москву закрыть, Россию - не трогать

, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Экономист: Москву закрыть, Россию - не трогать
фото: pixabey

Экономист рассказал, в какой форме стоит в России вводить карантин.

"Карантин возможен. Но я не согласен, что он должен вводиться по всей стране. У нас десятки регионов, в которых не выявлено ни одного зараженного. И там люди не понимают, почему сначала дети не учатся, потом предприятия не работают. Карантин надо вводить в регионах-очагах. Это Москва, города-миллионники, где риск распространения коронавируса наиболее высок. В особенности, в Москве. А всю страну разом на карантин – я не согласен. Карантин – это стопор для всей экономики. Он и так у нас будет падать. Не надо это усугублять", - подчеркнул эксперт. 

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