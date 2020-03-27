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Эксперты не оценили идею об ограничении продажи алкоголя при пандемии

, 18:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Эксперты не оценили идею об ограничении продажи алкоголя при пандемии
фото: pixabey

Президент Союза производителей алкогольной продукции заявил о сознательности граждан в употреблении алкоголя в условиях эпидемии коронавируса.

Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарь  раскритиковал идею Хамзаева.

«Все, что касается любых ограничений, мы прекрасно знаем и миллион раз проходили - когда государство за тебя решает, в чем-то тебя ограничивает, то это давно себя дискредитировало и доказало свою абсолютную никчемность. Поэтому я считаю, что люди сами в состоянии принять решение, что им необходимо делать, потому что они взрослые, умные, профессиональные люди. Любые подобного рода инициативы, я считаю, абсолютной глупостью», - сказал Косарь.

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