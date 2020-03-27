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Аналитик рассказал, как малому бизнесу выжить в нерабочую неделю

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Аналитик рассказал, как малому бизнесу выжить в нерабочую неделю
фото: pixabey

Общественный омбудсмен Виктор Ермаков считает, что будущее российского бизнеса зависит от руководителя каждой компании. По его мнению, эти меры вынужденные, и можно сказать, что, таким образом, малый и средний бизнес вносит свой вклад в стабилизацию.

«Мы с вами видим все те отрасли, которые сейчас практически встали в связи с разными запретами. Конечно, им будет тяжелее всего, но, я думаю, справятся. Если у кого-то есть накопления, то они исполнят свои обязательства, смогут сохранить и бизнес, и коллектив», - пояснил эксперт.

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