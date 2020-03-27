Латвийский врач: Не следует бояться слова «пандемия»

Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Для многих жителей Латвии любое упоминание о пандемии, увы, вызывает ужас. И это совершенно понятно: мы не знаем всех нюансов. Как разобраться в истинной сути пандемии? Специально для «Аргументов Недели» мнение латвийского врача, председателя правления 2-й рижской больницы Яниса Петрониса.

-Янис, многие люди воспринимают коронавирус, как монстра. И считают, что он «погубит» многих. Есть доля истины в таком мнении?

-Мне кажется, что слишком преувеличивают значение данного вируса. В мире гораздо больше людей умирают от раковых заболеваний, инсультов, инфарктов. Почему же тогда не делают карантин для этих заболеваний? Нет, коронавирус – не монстр! И он точно «не истребит» все человечество. За сотни лет люди переживали и более страшные вещи. Я могу сказать, как врач, что человечество справится с коронавирусом. Медики справятся.

-Но, каждый день идет информация, что люди умирают… И много людей умирают.

-А от инсультов не умирают? Я скажу реально: если 200 тысяч умрет от коронавируса, то миллиард останется. Все умирают. Рано или поздно. Я понимаю, что до вируса мы не задумывались о том, сколько каждый день людей умирают. И от болезней, и от несчастных случаев. Людей вирус напугал. Но мне кажется, что просто раздули из «мухи слона». Ранее, не писали так о людях, которые умирали, а сейчас это вызывает панику. Что такое пандемия? Это заболевание, которое выявлено в большинстве стран мира. А дальше…Кто и что себе накрутил в голове.

-Нельзя же сказать, что он не опасен?

-Нельзя. И меры предосторожности соблюдать надо. За гигиеной следить надо. Конечно, коронавирус опасен для пожилых людей, которые имеют хронические заболевания и те, у кого ослаблен иммунитет. Если человек практически здоров, то он перенесет вирус «на ногах» и может этого не заметить. Я не думаю, что ситуация сейчас страшнее, например, гриппа.

-Чем опасен коронавирус?

-Паникой и неизвестностью. Однозначно. То, что человечество экономически пострадает – факт. Но не исчезнет.

-Когда предположительно вирус пойдет на спад?

-Сложно сказать… Думаю, что когда наступит сезон отпусков. Конечно, о том, что инфекция полностью исчезнет – нельзя. Но мы постоянно живем с разными инфекциями. Я думаю, что все закончится приблизительно через десять-двенадцать месяцев. И тогда о коронавирусе будут вспоминать, как о страшном сне. Но меры предосторожности должны быть: отпуск дома, например, а не заграницей. Могу точно сказать, что для такой масштабной паники, оснований нет.

-Благодарю за беседу.