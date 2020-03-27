Собянин открыл крупнейший коронавирусный стационар в ГКБ №15

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27 марта 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве продолжается резервирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в ходе осмотра нового коронавирусного стационара, развернутого в городской клинической больнице (ГКБ) №15 имени Филатова.

«В Москве продолжается резервирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тыс. коек. Это крупнейшая площадка в стране. Здесь будут работать 2,7 тыс. сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но если она понадобится, то больница Филатова готова», - сказал Собянин.

По его словам, около 2 тыс. человек заняты в работе по перепрофилированию больничной сети города для лечения граждан с подозрением на коронавирус.

Как доложил мэру главный врач ГКБ №15 Валерий Вечорко, в целях подготовки сотрудников клиники к приему пациентов весь персонал прошел обучение.

Он отметил, что за это время были проведены многочисленные вебинары, лекции и инструктажи. Были задействованы кафедры, которые работают на территории больницы №15. Профессора, заведующие кафедрами участвовали в этих вопросах. Каждый сотрудник, который будет работать в очаге, был проинструктирован.

Он также заверил мэра в том, что больница в полном объеме обеспечена лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в больнице выделено более 1 тыс. 315 коек и 111 коек реанимации с возможностью расширения для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Клиника оснащена 146 аппаратами ИВЛ и двумя аппаратами ЭКМО.

Пациенты с подтвержденным диагнозом будут находиться отдельно от контактных, ожидающих результатов анализа. Специально оборудованный шлюз, через который будут проходить медицинские сотрудники, гарантирует безопасность пациентов и персонала.

В рамках подготовки больницы к приему пациентов с подозрением на коронавирус, в клинике в кратчайшие сроки был выполнен ряд работ, в том числе косметический ремонт в палатах, оснащение специальными бактерицидными установками для поддержания необходимого уровня чистоты воздуха; была организована служба дезинфекции, открылась система обратной связи «Задай вопрос врачу» - в отделениях будет размещен QR-код для доступа к этой службе. В ближайшие дни в больницу будет поставлено дополнительное оборудование, приступит к работе дополнительный персонал.

Всего в настоящее время для лечения больных с коронавирусом развернуты отделения в восьми стационарах Москвы: ГКБ №40 (Коммунарка), ИКБ №1, ИКБ №2, госпиталь для ветеранов войн на Шаболовке, ДГКБ имени Башляевой, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ№ 67 имени Ворохобова (новый перинатальный корпус) и ГКБ №15 имени Филатова. Везде была проведена работа по адаптации помещений и обучению персонала. Отмечается, что проводится аналогичная подготовка к развертыванию госпиталей в ряде корпусов московских больницы, которые при необходимости смогут принять больных коронавирусом.

Также готовится перепрофилирование ряда многопрофильных стационаров.