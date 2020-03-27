Экс-мэр Даугавпилса: За забором своего дома можно всегда найти позитив

Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Жанна Кулакова, фото автора

Нет большого секрета, что подавленное настроение накрыло многих. Коронавирус «гуляет» по миру. Люди просто не знают, что их ждет и как быть-жить дальше. Если честно, то я, например, устала от негатива! Хочется «немного солнца в холодной воде».

У меня состоялся сегодня совершенно потрясающий разговор с экс-мэром Даугавпилса, психологом Жанной Кулаковой…

-Жанна, один сплошной негатив! Просыпаешься и видишь, что опять люди гибнут от вируса, вводятся меры ограничения, вакцины нет. Настроение просто «на нуле». Что делать?

-Можно же и за забором своего дома найти позитив! Я понимаю, что ситуация сложилась не совсем радостная с вирусом, но почему бы нам не найти и в этом моменте позитив? Давайте я расскажу о своей жизненной позиции?

-С удовольствием!

«Каждое утро, просыпаясь, мы выбираем себе настроение сами, так же, как и одежду. Я выбрала сегодня желтый цвет! Следует одеваться всегда в Счастье! Оно всегда в моде! Мы сами рисуем свой мир. Никогда не говорите6 «У меня все плохо». Почему? Потому что эти слова, как едкие чернила, въедаются в страницы вашей жизни.

Счастье – состояние души и ваш осознанный выбор. Мы имеем право быть счастливыми и сами решаем, быть таковыми или нет.

-О, как хорошо пахнет. Вы чем-то надушились?

-Хорошим настроением! Так следует отвечать! Если начали ощущать, что с вами что-то не так и грустные мысли одолевают все больше, то старайтесь не оставаться в этом состоянии надолго – может затянуть. Ищите способы, которые помогут справится с этим состоянием.

10 советов по улучшению настроения:

Чтобы у вас всегда было хорошее настроение, научитесь контролировать себя. Не обижайтесь по пустякам, постарайтесь не ссориться с близкими вам людьми, прощайте их. Прощая, вы избавляетесь от гнева и мстительных чувств, которые разрушают в первую очередь вас самих.

Попробуйте смотреть на мир с юмором. Даже если вас оскорбили или вы попали в непростую ситуацию, все равно улыбнитесь и скажите: «И это тоже пройдет!»

Не сидите дома (на будущее!!!!) Не обижайтесь на весь мир! Можете не сомневаться: на улице, в компании друзей и знакомых настроение плохим не бывает. Доказано!

Внесите в свою жизнь элементы новизны. Психологи рекомендуют время от времени изменять устойчивые привычки – например, завести новое хобби или сменить стиль одежды.

Научитесь расслабляться! Когда выполняете какую-нибудь нудную работу, думайте о чем-то приятном. Например, о предстоящей встречи с друзьями или любимым человеком. А еще вспомните о таком чуде, как аромалампа. Эфирные масла, которые положительно влияют на настроение и душевное состояние: мандарин, апельсин, лимон, бергамот, грейпфрут.

Займитесь плаванием. Вода помогает телу отдохнуть и расслабиться, повышая тонус и настроение.

Остановитесь и оглянитесь. Иногда люди оказываются в западне просто потому, что не находят времени задуматься, в нужном ли они направлении двигаются. Следует вовремя наводить порядок в мыслях, целях, связях. Так же, как вы регулярно делаете уборку в помещении.

Относитесь к жизни проще. В жизни всегда есть место подвигу, однако нужен он далеко не всегда. Старайтесь сосредоточиться на том, что делаете в данную минуту. Часто это способствует успеху.

Сохраняйте чувство перспективы. Жизнь есть движение, и то, что сегодня представляется трагедией, возможно, что завтра вызовет улыбку!

Если вам хочется полежать в постели и похандрить, лучше не идти на поводу у этого желания, обычно оно затягивает в воронку уныния. Двигайтесь! И ваши эмоции станут более подвижными! Посмотрите фильм, сделайте уборку! Это самый эффективный способ предотвратить депрессию в зародыше!

Вот такая моя философия! По ней и живу!»

А правда же!!!! Полегчало!