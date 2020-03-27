Самым эффективным в период дистанционного обучения московским учителям присвоят высшую категорию

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27 марта 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Учителям столичных школ, которые наиболее эффективно проявят себя в период дистанционного обучения, будет автоматически присвоена высшая категория аттестации. Об этом на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы заявил глава ведомства Исаак Калина.

«Я уверен, что именно те учителя, которые смогли в период дистанционного обучения показать свою способность быть максимально полезными и максимально интересными ученикам, должны сегодня получать высшую категорию», – сказал Исаак Калина.

Кроме того, управленческие команды, сумевшие «создать педколлективы, которые интересны, полезны и нужны ученикам» должны «в первую очередь считаться прошедшими первый этап аттестации». То же касается аттестации директоров и кандидатов в директора московских школ.

Решение будет приниматься на «основании тех результатов, которые школы показывают в период дистанционного обучения». Исаак Калина поручил внести все необходимые изменения в нормативную базу и в практику работы аттестационных комиссий.