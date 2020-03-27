Собянин: В Москве продолжат работать салоны связи и зоомагазины

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27 марта 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Салоны связи и зоомагазины в Москве в период нерабочей недели, 28 марта - 5 апреля 2020 года, могут продолжать работу. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

«В период нерабочей недели 28 марта – 5 апреля 2020 г. могут продолжать работу салоны связи и зоомагазины», написал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что зоотовары и сжиженный природный газ включены в список товаров первой необходимости, которые можно будет купить в столице в период, когда большинство торговых точек в городе будет закрыто.

«В перечень товаров первой необходимости, которые могут продаваться в нерабочую неделю, включены зоотовары и сжиженный природный газ», - отметил градоначальник.

Также Сергей Собянин рассказал, что помимо центров государственных услуг «Мои документы» в режим работы по предварительной записи переходят все остальные органы власти и государственные учреждения Москвы. В очной форме будут предоставлять только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

«Если заявитель имел право получить какую-то услугу (например, перезаключить договор и оформить льготы), но из-за введенных ограничений не смог предоставить документы или совершить другие действия, то ему не может быть отказано в этой услуге. Все права заявителя сохраняются. Завершить получение услуги можно будет в течение 30 дней после прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020г.», - уточнил Сергей Собянин

Кроме того, как написал мэр, дополнительной гарантией для граждан, находящихся в режиме самоизоляции, станет временный запрет на принудительное взыскание ранее возникшей задолженности за услуги ЖКХ и связи.