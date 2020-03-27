Отсутствие стола и неудобный стул: россияне жалуются на трудности

Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2020, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

80% россиян выполняют рекомендации работодателя о переходе на работу из дома из-за угрозы распространения коронавируса. Оставшиеся продолжают ездить в офис, так как их присутствие там необходимо или из-за неудобства удаленки.

Согласно социологическому опросу , треть работников российских компаний считают работу из дома неудобной. Больше всего им мешает трудиться удаленно неподходящая мебель, например, неудобный стул или отсутствие письменного стола. Еще 31% из числа проигнорировавших рекомендации, жалуется на слабый компьютер, и почти четверть – на низкую скорость интернета. Меньше всего жалуются на перебои с мобильной связью. На это обратили внимание 8% опрошенных.