Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Отсутствие стола и неудобный стул: россияне жалуются на трудности "удаленки"

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Отсутствие стола и неудобный стул: россияне жалуются на трудности
фото: pixabey

80% россиян выполняют рекомендации работодателя о переходе на работу из дома из-за угрозы распространения коронавируса. Оставшиеся продолжают ездить в офис, так как их присутствие там необходимо или из-за неудобства удаленки.

Согласно социологическому опросу , треть работников российских компаний считают работу из дома неудобной.  Больше всего им мешает трудиться удаленно неподходящая мебель, например, неудобный стул или отсутствие письменного стола. Еще 31% из числа проигнорировавших рекомендации, жалуется на слабый компьютер, и почти четверть – на низкую скорость интернета. Меньше всего жалуются на перебои с мобильной связью. На это обратили внимание 8% опрошенных.

СЕ

Политика

Эксперт оценил сообщение Макрона о распаде ЕС из-за коронавируса: «Окуклились в свои национальные границы»

Эксперт оценил сообщение Макрона о распаде ЕС из-за коронавируса: «Окуклились в свои национальные границы»

Эксперт Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз и Шенгенская зона могут «развалиться» из-за коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью