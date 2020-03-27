В Крыму ходят страшилки-фейки, что в больницах отменяют операции, а людей заставляют уходить в отпуск за свой счет

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27 марта 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Об этом, в ходе заседания оперативного штаба Главе Крыма доложил министр внутренней политики Михаил АФАНАСЬЕВ.

Доклад ведомств происходит ежедневно и озвучиваются лишь самые важные события.

В своем слове министр внутренней политики, информации и связи рассказал, что в ходе суточного мониторинга социальных сетей «выявлены 224 публикации на тему распространения коронавируса на территории Республики, из которых 96 нейтральных 76 негативных и 52 позитивных».

АФАНАСЬЕВ отметил, что чаще стали появляться сообщения о переводе работников на 0,5 ставки «или вообще требуют писать заявления об отпуске за свой счет», в связи с предстоящей отпускной неделей.

В перечень министра попала тема свободного доступа в «Воронцовский дворец» в Алупке. «В день по 600-800 человек туда приезжает», - сказал министр. АКСЕНОВ велел закрыть доступ во дворец в течение часа.

Из самых популярных фейков АФАНАСЬЕВ доложил о сообщении, что «ходят по домам с целью проверки на коронавирус, а по факту усыпляют стариков».

Отдельно было озвучено опасение, что отменяются операции, на что дал пояснение министр здравоохранения, что отменяются лишь те операции, отмена которых не скажется на здоровье, а срочные проводятся в плановом режиме.