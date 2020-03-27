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Психолог рассказала, как помочь детям в условиях карантина

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Психолог рассказала, как помочь детям в условиях карантина
фото: pixabey

Доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович рассказала, как помочь детям, попавшим в условия карантина.

По словам психолога, тревожное чувство возникает у детей из-за тревоги родителей. В этой связи Григорович рекомендует родителям быть спокойными и не обсуждать в присутствии детей ситуацию, которая имеет место в настоящее время. Как отмечает психолог, членам семьи следует «не только учить, но и создавать возможности для игры».

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