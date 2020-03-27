Как звёзды шоу-бизнеса переживают коронавирусную пандемию

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27 марта 2020, 17:18 [ «Аргументы Недели», Лилиана Утемишева ]

Звезды защищены, фото: соцсети

Многие звезды задаются вопросом: когда закончится этот переполох и наступит спокойное время, чтобы без нервов выходить из дома по своим делам и не переживать, если кто-то на тебя чихнул.

Коронавирус никого не щадит. Страшное заболевание подхватил знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Как стало известно, пара заразилась им во время поездки в Австралию. Том прокомментировал болезнь на своей страничке в Instagram: «Рита и я сейчас в Австралии. Мы чувствовали себя усталыми, будто подхватили простуду. А еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Нас проверили на наличие коронавируса. Результат оказался положительным». Сейчас супруги находятся в Австралии на обследовании и в изоляции.

Вспомним, что коронавирус – это целое семейство вирусов, которое включает более 30 видов. Виды объединены в 2 подсемейства. Они могут заражать не только человека, но и животных – кошек, собак, птиц, свиней и крупный рогатый скот. Новый вид вируса 2019-ncoV был зафиксирован в декабре прошлого года в Китае в городе Ухань, провинции Хубэй. Тогда эксперты сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Китайским ученым удалось определить источник заражения. Предположительно, им являлся рынок морепродуктов в городе Ухань.

«Мы не можем ходить в какие-либо рестораны или что-либо еще, но обслуживание и развлечения здесь довольно хорошие» – написала в своём Instagram Дженифер Лопес. Певица поделилась в Stories своими занятиями спортом в личном тренажерном зале. Актриса и певица пытается воодушевить своих подписчиков во время пандемии и поделилась видео, как она проводит время в самоизоляции.

Ариана Гранде призвала своих подписчиков серьезно отнестись к пандемии и воздержаться от личных контактов.

Певица поделилась советами в Twitter: «Я постоянно слышу от большого количества людей заявления, такие как „Это не серьезно“, „Мы будем в порядке“, „Нам все еще нужно жить своей жизнью“… и это действительно сводит меня с ума! Я понимаю, если вы так думали несколько недель назад. Но, пожалуйста, прочитайте о том, что происходит сейчас. Пожалуйста, не закрывайте на это глаза. Это невероятно опасно и эгоистично — так легко относиться к этой ситуации».

Бритни Спирс не меньше других звезд переживает за поклонников и решила помочь материально. На страничке в Instagram певица выложила видеообращение, в котором предложила помощь тем, кто каким-либо образом пострадал от 2019-ncoV и отметила:«Наш мир сейчас переживает трудные времена, — моя сестра передала мне эту эстафету, чтобы я помогла людям, едой, детскими подгузниками или чем-то еще. Напишите мне в директ, и я помогу вам».

Наташа Королёва не унывает и делится своим оптимизмом в Instagram.

«Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера! Девчонки в сложившейся ситуации наш девиз – Красоту коронавирус обходи стороной!!! Не падаем духом, не унываем!!! С любовью Ваша Наташа!!!».

Анна Седокова опечалена последними событиями 2020 года. « Утром я получила сообщение, что въезд в Америку закрыт на 30 дней минимум, а это значит, я не смогу увидеть Мо????. Потом оказалось, что пока только гражданам Евросоюза, где официально признана критическая ситуация. Потом отменили Евролигу в баскетболе, вернее игры, но неизвестно на какой срок. Границы закрываются, люди в панике и единственное, что мы можем делать, это Мыть Руки????? Мыть руки, Карл!!!! На официальном сайте еще советуют чихать в локоть. Мыть руки и чихать. У кого-то есть хоть какая-то информация? Как лечить, где сдать анализ, что принимать для профилактики. Ясно, что не паниковать, но я так боюсь, что эта ситуация рассорит нас всех и мы еще больше закроем свои лица и сердца, потому что так нужно будет чтобы выжить…Что же делать?».

Любой человек может оказаться в зоне риска и пострадать. Последствия вируса индивидуальны для каждого. Никто не застрахован от заражения.