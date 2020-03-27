Горячий ТОП региональных новостей: В Кировской области каждая третья авария связана с наездом на пешехода

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27 марта 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, лавинная опасность на Камчатке и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Для тушения пожара в Тверской области понадобился вертолет. Днем 25 марта в Вышневолоцком районе Тверской области загорелась деревня. Возгорание пришлось тушить с вертолета, сообщает Афанасий-бизнес.

Лавинную опасность на Камчатке продлили до 29 марта. В период с 27 по 29 марта 2020 года включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого, Елизовского, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Объем снега в горах Алтая в два раза превышает норму. Синоптики подсчитали количество снега в алтайских горах и выяснили, что объем превышает норму в 1,5 – 2 раза. В ходе экспедиции на Семинский перевал превышение нормы зафиксировано на высоте 1000 – 1500 метров, сообщает НДН.ИНФО.

В Кировской области каждая третья авария связана с наездом на пешехода. В каждом втором случае ДТП произошли по неосторожности или халатности самих пешеходов. Наиболее распространенные причины: переход проезжей части вне пешеходного перехода, выход из-за объекта, закрывающего обзор, в том числе транспортного средства, пишет Новый Вариант.

В Калининградской области сгорело две тонны сена. Обошлось без пострадавших. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет отдельного поста пожарно-спасательной части ПСЧ-28 в составе 3 человек и 1 единицы техники, как уточняет НИА Калининград.

В Ставропольском крае женщина отдала мошеннице деньги и украшения. Неизвестная женщина под предлогом снятия порчи убедила 18-летнюю жительницу Пятигорска передать ей денежные средства в размере 5000 рублей и ювелирные изделия на общую сумму 35000 рублей, сообщает Ставропольский репортер.