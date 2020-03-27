Аргументы Недели → Общество 13+

27 марта 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Евланов принял участие в акции «Спасибо врачам».

«В это непростое время давайте скажем спасибо тем людям, кто подчас ценой собственного здоровья и благополучия спасает жизни наших граждан. Я выражаю благодарность и поддержку медикам, которые несмотря ни на что находятся на передовой борьбы с коронавирусом» - написал Владимир Евланов на своей странице в социальной сети.

Флешмоб «Спасибо врачам» запустил в социальных сетях депутат Мособлдумы от «Единой России», олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков. Стать участником может каждый желающий. Необходимо разместить на своей странице соответствующий пост с фотографией и текстом «Спасибо врачам».