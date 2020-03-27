Волонтеры организовали питание для магнитогорцев, пострадавших от взрыва

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27 марта 2020, 15:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото очевидцев

Активисты из «Единой России» и движения «Волонтеры Победы» помогли организовать питание для сотрудников спецслужб и жильцов пятиэтажки, пострадавшей от взрыва. Также была оказана помощь по организации штаба в школе № 36.

Напомним, происшествие случилось вечером 27 марта. Из-за взрыва газового баллона в одной из квартир на втором этаже начался пожар. Двое человек погибло, двое находятся в больнице, остальных жителей удалось спасти. Мужчина, по вине которого взорвался газовый баллон, задержан.

Волонтеры «Единой России» прибыли на место происшествия через полчаса после взрыва. Они проработали на месте почти до трех часов ночи. Разгружали и передавали людям продукты питания в штабе, расставляли там мебель и оргтехнику. Совместно с епархией Русской православной церкви местное отделение «Единой России» организовало питание сотрудников Росгвардии, ДПС, дежурных специалистов.

Секретарь регионального отделения Владимир Мякуш поблагодарил волонтеров за неравнодушие. Номер волонтерского отделения в Магнитогорске 8 (351)9 20-60-20.