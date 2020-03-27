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Выброшенные маски могут вызвать новую волну пандемии коронавируса

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Выброшенные маски могут вызвать новую волну пандемии коронавируса
фото: pixabey

В настоящее время россияне массово носят медицинские маски, чтобы обезопасить себя или других от заражения коронавирусом. После использования чаще всего их выбрасывают в обычные мусорные урны или баки. Вместе с тем маски относятся к эпидемически опасным отходам класса «Б». Когда они окажутся на свалках или полигонах, инфекцией могут заразиться птицы и животные. Последние станут носителями коронавируса, что вызовет дальнейшее распространение заболевания.

"Медицинские маски по классификации своей являются опасными медицинскими отходами класса «Б». То есть, по-хорошему, при начале работы у нас, как правило, должно быть так: если начинаешь распространять маски, ты должен понимать, как ты соберёшь с населения эти маски. Потому что их нельзя захоранивать. Мы же рассчитываем, что существует какой-то процент заболевших. В медицинских масках остаётся какой-то процент бактерий. Перчатки одноразовые, одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать, не захоранивать. Их нужно в принципе сжигать", - подчеркнул эксперт Андрей Нагибин. 

СЕ

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