«Никакой защиты не выдали»: в каких условиях работают врачи во время пандемии

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27 марта 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Пандемия коронавируса стремительно набирает обороты. Но оказалось, не все медицинские учреждения России были готовы к такому наплыву пациентов и работе в условиях чрезвычайной ситуации.

Одним из первых тревогу забил врач-реаниматолог Пермской городской клинической больницы №4 Николай Осадчий. Он рассказал «АиФ», что в учреждении не закрыты плановые приёмы, сотрудникам общей реанимации не выдали никаких средств индивидуальной защиты. «Нам для работы даже с потенциально заражёнными должны были выдать противочумные халаты (они непромокаемые). В принципе их можно заменить одноразовыми халатами, но тогда таких должно быть больше. Также не выдали респираторы со степенью защиты FFP2», – рассказал врач. Руководство больницы объяснило, что это связано с тем, что пока их медучреждение не выбрали для приёма людей с подозрением на коронавирус. «Но ведь к нам могут привести человека, который считается контактным, в экстренной ситуации – с пневмонией или аппендицитом и т.д. Если так произойдёт, работникам будет нечем защититься. Тогда часть точно будет инфицирована и поедет домой, попутно заражая других людей», – пояснил Осадчий.

О нехватке средств защиты говорят даже в столице. Врач-нейрохирург Всеволод Шурхай, который работает в научно-консультативном отделении Центра нейрохирургии имени академика Бурденко, пожаловался в прокуратуру и Роспотребнадзор на отсутствие должного количества масок-респираторов и ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух. «Поток пациентов довольно большой. Пациенты приходят с получасовым, часовым интервалом, но никакой возможности обработать воздух у тебя нет. Ты можешь только открыть окно и проветрить. Но понятно, что этого явно недостаточно в условиях сложившейся ситуации. Тем более если это не выдумка и не каприз, а рекомендации санитарного врача. В моем понимании, если учреждение не может обеспечить выполнение требований главного санитарного врача, так это надо решать не через затыкание ртов сотрудникам и разговорами о том, что в стране сложная ситуация », – рассказал Шурхай порталу «Настоящее Время».

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила, что врачей заставляют скрывать реальное положение дел: «Чиновники хотят избежать паники, но паника возникает как раз потому, что люди чувствуют, как от них скрывают информацию. Рано или поздно власть запутается в своем вранье, а виноваты будем мы, медики», — цитирует правозащитницу РБК. После этого Васильева написала в Твиттере, что Федеральное агентство новостей написало заявление с просьбой провести проверку по поводу её обращения к медикам.

На данный момент В России более 145 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса. Проведено боле 223 тысяч исследований. В своём обращении к нации Владимир Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в стране под контролем. «Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы».

В целом, ситуация в России с коронаиврусом лучше, чем во многих других странах. Дефицита лекарственных препаратов и продуктов питания в стране не наблюдается, службы работают оперативно. Надеемся, что случаи нарушения условий труда в больницах единичные и на них обратят внимания следственные службы.

И помните, о чём просят сейчас все медики: «Мы остаемся на работе ради вас. Пожалуйста, останьтесь дома ради нас!»