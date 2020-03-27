Южноуральские приставы ограничивают прием граждан

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27 марта 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото из архива редакции

В условиях пандемии коронавируса Упраление ФСПП России по Челябинской области объявило об ограничении личных приемов граждан.

Как сообщает пресс-служба управления, для приема корреспонденции в каждом структурном подразделении установлены специальные переносные ящики. Не смотря на карантин, все обращения граждан, связанные с арестом средств должников, будут проверяться в течение одних суток. Судебным приставам можно позвонить по номерам телефона: (351) 255-34-03, 255-34-04, 255-34-29, 255-34-31, а также по телефону дежурной части УФССП России по Челябинской области (351) 252-53-00.

Все обращения, ходатайства можно направлять и ф электронном формате с помощью сервисов Единого портала государственных услуг, сайта судебных приставов (http://r74.fssprus.ru/ir/). А сайте также можно найти информацию о задолженности и провести оплату с помощью банка.