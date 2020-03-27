Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Ресторатор рассказал, чем грозит общепитам пандемия коронавируса

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Ресторатор рассказал, чем грозит общепитам пандемия коронавируса
фото: pixabey

Правительство Петербурга собирается последовать примеру Москвы и закрыть заведения общественного питания на период внеплановых президентских каникул. Ресторатор Дмитрий Соколов рассказал о грядущем будущем ресторанов.

Выручка у заведений общественного питания может упасть до нуля. Уже сейчас данная отрасль несет огромные убытки из-за ситуации с коронавирусом. Ресторатор Дмитрий Соколов не видит спасения в доставке.

"Это просто агония и бесполезная история. Входить сейчас в доставку, когда этим бизнесом раньше не занимались, смысла нет никакого. Доставка не восполнит обороты, которые были еще в начале марта", — объяснил ресторатор.

СЕ

В мире

Французский президент Макрон предсказывает «конец Шенгенской зоны» и ЕС из-за коронавируса

Макрон предсказывает развал Шенгена и ЕС из-за коронавируса: «На карту поставлено выживание европейского проекта»

Президент Франции во время прошедшего в формате видеоконференции саммита Европейского союза, предупредил других лидеров стран Евросоюза о риске развала ЕС и Шенгенской зоны из-за коронавируса.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью