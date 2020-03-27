Ресторатор рассказал, чем грозит общепитам пандемия коронавируса

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27 марта 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

Правительство Петербурга собирается последовать примеру Москвы и закрыть заведения общественного питания на период внеплановых президентских каникул. Ресторатор Дмитрий Соколов рассказал о грядущем будущем ресторанов.

Выручка у заведений общественного питания может упасть до нуля. Уже сейчас данная отрасль несет огромные убытки из-за ситуации с коронавирусом. Ресторатор Дмитрий Соколов не видит спасения в доставке.

"Это просто агония и бесполезная история. Входить сейчас в доставку, когда этим бизнесом раньше не занимались, смысла нет никакого. Доставка не восполнит обороты, которые были еще в начале марта", — объяснил ресторатор.