Алексей Текслер обратился к южноуральцам с просьбой соблюдать карантин

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27 марта 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области записал видеообращение к южноуральцам.

Глава региона, обращаясь к жителям области, сказал, что сегодня стало известно о 9 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Всего на Южном Урале 20 заболевших. «Важно понять, что это касается каждого из нас, - сказал Алексей Текслер. - ситуация меняется очень быстро, она требует решительных действий. Мною принято решение о дополнительных мерах предосторожности, это жесткие но не необходимые меры».

Напомним, губернатор сегодня внес изменения в распоряжение правительства области от 18 марта «О введении режима повышенной готовности». Уже с 28 марта и по 5 апреля на территории области будет действовать жесткий карантин. Будут закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек, кафе, рестораны, бассейны и другие подобные объекты, городские парки.

«Медицина, социальная сфера, торговля обеспечены всем необходимым, чтобы мы с вами прошли эту ситуацию, - отметил Алексей Текслер. - Друзья, впереди нерабочая неделя для большинства южноуральцев. Важно понимать, это не каникулы, не повод встречаться с друзьями и родственниками. Прошу вас проявить максимальную ответственность, уважение к своему здоровью и здоровью окружающих. Оставайтесь дома, соблюдайте советы врачей, берегите себя, сових детей, родителей, бабушек и дедушек».