По Крымскому мосту без справки проезд туристам могут не разрешить

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27 марта 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

В связи с этим, возможно, в ближайшие дни проезд по мосту будет разрешен лишь при наличии справки о сдаче теста на коронавирус.

На путешествие побуждают обещанная Путиным неделя отпуска и открытый доступ на полуостров, не закрытый на карантин.

В социальных сетях на незапланированную поездку к морю собираются компании, выезжающие в Крым в автомобилях.

Несмотря на опасения, что отели и санатории будут закрыты, люди пишут «Что-нибудь по любому найдем! Это ж Крым!».

Напомним, что 27 марта 2020 года запрещен прием туристов в крымских санаториях.

Возможно, на ближайшем заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, будут введены ограничения проезда по мосту в Крым – разрешат это делать только при наличии справок об отсутствии инфекции.