Как золото помогает человеку

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27 марта 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели», Лилиана Утемишева ]

Золотые самородки, фото: соцсети

Золото – это прежде всего металл. Благородный, но металл. И только волшебство ювелиров превращает металл в произведения искуства.

Важно не то, какое на тебе золотое украшение. Стоит задуматься о том, какое количество дорогого металла надо на себя надевать и как ухаживать за его качеством. С древних времен золото считалось символом достатка и процветания. Также ему приписывали и магические свойства. Поэтому во все времена это был ценный и значимый металл.

По мнению гомеопатов, ношение золота является необходимым при заболеваниях сердца, желчевыводящих путей, суставов, позвоночника, печени, гипертонической болезни. Оно показано людям с депрессией и недостатком энергии.

Считалось, что золото обладает не только материальной ценностью, но и мистическими свойствами. Трапеза на золотой посуде с посланником враждебного племени, например, являлась знаком примирения и клятвой верности. Посланник мог быть уверен, что пища в золотой посуде не отравлена, поскольку золото не допускает соседства с ядами. Считалось также, что золото помогает избавиться от болей и перебоев в работе сердца, от душевных расстройств и робости. Золотые пластинки в Древней Греции и Риме использовались как приворотное средство, для этого нужный текст или рисунок гравировали на пластине и носили ее как медальон.

Золото подходит тем, кто ведет спокойный и размеренный образ жизни и кому не хватает естественной энергии. Золотой кулон на шее способен подарить такому человеку заряд внутренней силы, сделать его более активным и привлечь в жизнь удачу.

Специалисты по биоэнергетике не рекомендуют подолгу носить золото чересчур активным и возбудимым людям, тем, чья деятельность связана со стрессами, а также тем, кто живет в местах с неблагополучной экологической обстановкой. Это не означает, что им вообще надо избегать золота. Существует и такой способ. Готовят даже золотую воду, для подпитки организма. Золотые украшения без камней кладут в посуду и заливают двумя стаканами воды. Затем ставят на огонь и доводят до кипения. После всего ждут, пока половина воды выкипит. На следующий день, когда вода уже остыла, ее пьют по одной чайной ложке три раза в день. Считалось, что такая вода стимулирует сердечную деятельность, улучшает память и интеллект.

Каждый день, после работы, тщательно промывайте золото холодной водой. С учетом сегодняшней ситуации мойте все драгоценности и будьте здоровы.

