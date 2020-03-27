Представитель ТАСС в Японии: «В Токио все ухудшилось, но пока дела обстоят не так плохо»

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27 марта 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Руководитель представительства ТАСС в Японии Василий Головнин поделился с подписчиками Фейсбук обстановкой в связи с коронавирусом в Токио. По его словам, паника в стране присутствует, но пока всё под контролем.

«В Токио все ухудшилось, но пока дела обстоят вроде не так плохо, как думалось вчера. Накануне вечером народ ломанулся в магазины после того, как токийский губернатор, бывшая телезвезда Коикэ призвала всех добровольно сидеть по домам в выходные. И сильно бояться коронавируса. Страшное слово «карантин» пронеслось по головам токийцев: они уже вовсю нагляделись репортажей из Италии и Штатов и вчера вечером от ужаса местами выгребли с полок все – от мяса и риса-макарон до морковки», – поделился Головнин с читателями.

Однако пока дефицита продуктов в стране не наблюдается. «Я довел рабочие дела до конца и сел в машину – ну, хоть чего-то куплю, вертелось в голове. И (о, чудо!) – в первом же магазине всего было завались, и во втором, и в третьем. Кое-где на полках были бреши, но эти раны вчерашнего дня пока явно затягивались».

Сегодня генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио заявил, что пока в стране режим ЧС вводить не планируют. На данный момент в стране выявлено 1402 случая заражения внутри страны и 712 случаев заражения на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. Всего заболевших 2114 человека, погибли 57 человек.