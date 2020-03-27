Голосование по Конституции не будут совмещать с сентябрьскими выборами

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27 марта 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ не может быть совмещено с единым днем голосования в сентябре.

Она также отметила, что прием заявлений на голосование по Конституции по месту пребывания прекращен, а те, что были приняты –аннулируют. Впрочем, россияне успели подать лишь несколько тысяч заявлений, потому что период с начала подачи до решения об отмене голосования 22 апреля, был совсем небольшим.

Тем не менее, Памфилова поблагодарила граждан за активность.

Ранее сообщалось, что 22 апреля будет рабочим днем из-за переноса голосования по Конституции.