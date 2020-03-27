В России все здравницы и детские лагеря будут закрыты до 1 июня

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27 марта 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российские власти решили приостановить работу всех курортов, пансионатов, домов отдыха, санаториев и детских лагерей до начала лета.

Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В постановлении, в частности, говорится, о «приостановке работы горнолыжных трасс и других объектов массового отдыха на российских курортах».

Ограничение будет действовать с 28 марта до 1 июня. В это время отдыхающих перестанут принимать пансионаты, санатории, детские лагеря и гостиницы, расположенные в российских курортах любого уровня – как местные, так и здравницы федерального значения. Они будут открыты только для командировочных.

В документе также говорится, что граждане, которые уже отдыхают в местах, подпадающих под ограничение, смогут питаться только в зданиях, где проживают, и до конца своего пребывания будут находиться в самоизоляции.

Ранее сообщалось, что общее количество зараженных коронавирусом в России превысило одну тысячу человек.