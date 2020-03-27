В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

В столице за последние сутки зафиксировано 157 новых случаев заражения коронавирусом, все заболевшие находятся под наблюдением медиков. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
«За сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса», - говорится в сообщении.
В штабе отмечают, что контактировавшие с заболевшими лица также находятся под наблюдением.
«За последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек», - говорится в материале.