В Москве зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом

«За сутки в столице зафиксировано 157 новых случаев. Все заболевшие коронавирусом находятся под наблюдением медиков. Всего в Москве к настоящему моменту выявлено 703 случая коронавируса», - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что контактировавшие с заболевшими лица также находятся под наблюдением.

«За последние сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице полностью выздоровели и выписаны уже 18 человек», - говорится в материале.