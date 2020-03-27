В Китае увеличилось число разводов после карантина

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27 марта 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

Пройти испытание карантином смогли не все китайские пары. Сотрудники ЗАГСов отмечают, что после окончания изоляции бывшие возлюбленные решили закончить отношения. Причина проста – не все оказались готовы проводить так много времени вместе.

По словам Лу Шицюня, управляющего регистрацией браков в Дачжоу, провинция Сычуань, с 24 февраля более 300 пар записались на приём для оформления развода. Чиновники считают, что резкий рост запросов на развод может быть вызван тем, что партнеры слишком много времени проводят в тесных помещениях на карантине, сообщает Daily Mail.

Сотрудник одного из ЗАГСов Ванг, работающий в городе Бэйлинь округа Суйхуа, объяснил, что из-за эпидемии множество пар были вынуждены провести больше месяца наедине и в изоляции, что в итоге привело к конфликтам. «Учитывая, что все учреждения в это время были закрыты на карантин, теперь мы получаем огромное число заявлений. Обычно так много людей расходятся только после весеннего фестиваля или поры вступительных экзаменов».

Напомним, китайские власти ввели масштабный карантин в ночь на 23 января. Тогда было запрещено выезжать или въезжать в Ухань, город, где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса. Затем ограничения распространились на большую часть провинции Хубэй. Постепенно карантин начали вводить и в других частях Китая. Сейчас большая часть ограничений снята. В городе Ухань карантин закончится 8 апреля.