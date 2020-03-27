100 миллиардов рублей на карантин могут забрать у россиян

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27 марта 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В своем телеобращении 25 марта Владимир Путин предложил ввести налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стандартной ставкой в 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объем таких активов у гражданина превышает 1 млн руб.

В своем выступлении президент подчеркнул, что новая мера затронет 1% вкладчиков. Эксперты же считают, что от этого новшества пострадает около 10 миллионов россиян. Мера, озвученная Путиным, может коснуться как минимум трети российских вкладчиков.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), на 1 января этого года доля вкладов россиян на сумму свыше 1 млн руб. составляла 55,3% от общего объема вкладов в банковской системе. По информации АСВ за прошлый год доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. составила 12,3%, доля вкладов от 1,4 млн до 3 млн руб. – 10,9%. Доля вкладов свыше 3 млн руб. составила 32,1%. Эти данные говорят о том, что под новации президента попадает свыше половины всех депозитов.

«На 1 января 2019-го число счетов на сумму выше 1,4 млн руб. – 2,26 млн единиц, от 07 до 1,4 млн руб. – 5,76 млн единиц (включая ИП и людей, имеющих несколько счетов). Всего в российских банках открыто 579,5 млн счетов (на 1 января 2019 года)», – сообщает в своем Facebook завотделом Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин. По его оценкам, новый налог затронет примерно 4 млн человек, а с учетом семей – 10 млн человек. По подсчетам директора Финансового центра Сколково-РЭШ Олега Шибанова, государство заработает на введении нового налога не менее 111 млрд руб.

«Немного странно, что в пакет мер, направленный на преодоление кризиса, вошла мера, которая, наоборот, вместо финансовой помощи от государства предлагает сбор средств с части населения», – замечает руководитель операций Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Мнение экспертов о том, что новый налог – не более чем очередной побор с населения, а не забота о малоимущих, отрицает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, у государства достаточно средств, возможностей и финансовых, и технических, технологических, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую жизненную ситуацию во время пандемии коронавируса.

Источник: Независимая газета