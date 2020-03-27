Как распознать панические атаки

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27 марта 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели», Полина Винокурова, Журналист ]

Фото: соцсети

Во всем мире происходит пугающее: с каждым днем все больше больных коронавирусом, все больше смертей. Люди боятся, раскупают продукты первой необходимости, верят всем фейковым новостям и сильно переживают за свое здоровье и здоровье близких.

На фоне сложившейся обстановки людей охватывает суета и панические атаки, которые сейчас особо опасны. Граждане России стали чаще обращаться к психологам и неврологам, отмечается рост панического настроения.

«Я не скажу, что прям паника, но количество панических атак и общий фон тревожности горожан повышен. Радует, что люди все же обращаются за помощью и поддаваться панике не хотят. Наоборот, люди готовы работать с сознанием, понимая, что массовый ажиотаж — это не нормально. Для этого просят поддержки специалиста, - рассказала Анастасия Агулова.

Во время панической атаки человек находится в тревожном состоянии, чувствует страх и тревогу, которые сопровождаются выбросом адреналина.

В условиях тревоги важно уметь распознать паническую атаку, чтобы вовремя начать принимать меры.

Панические атаки, прежде всего, влияют на сердечно-сосудистую систему. Учащение сердцебиения, повышенное или наоборот нехарактерно пониженное давление, а также другие проблемы с сердечно-сосудистой системой. При панической атаке человек неадекватно воспринимает реальность. Ему может начать казаться, что он живет не в реальном мире, будто это странный сон, которым он не может управлять. Следствием деперсонализации может быть частичная потеря памяти, что вводит организм еще в больший стресс. Во время сильных стрессовых ситуаций, у человека могут заметно участиться проблемы с желудочно-кишечным трактом, могут возникнуть боли, изжога, диарея или наоборот запор. В ЖКТ вырабатывается до 80% гормона серотонина, который отвечает за стабильность нервной системы. Все взаимосвязано! Характерным для панических атак является частичная анемия, могут неметь отдельные участки тела. Панические атаки провоцируют появление температуры и озноба. Это психосоматическое действие – наш мозг заставляет думать нас, что мы заболели. В случае если это, действительно паническая атака, то жаропонижающие не помогут. Самое очевидное проявление панической атаки – это страх смерти. Характерно 100% негативное мышление, которое может привести только к плохим последствиям. Панические атаки практически всегда сопровождаются трудностью дыхания, люди задыхаются, появляется отдышка, и вообще им кажется, что это последний глоток воздуха. Следует нормализовать дыхание, открыть окно, выпить прохладной воды, Главное – не переставать размеренно дышать.

Механизм панической атаки – выброс адреналина после испытанного стресса: сужение сосудов, учащение сердцебиения и прочее. Это обычная и вполне нормальная реакция на стресс, однако, отличие панической атаки в том, что она происходит без стресса.

Есть три вида панических атак:

Возникает спонтанно и беспочвенно; Возникает вследствие переживаний из-за конкретной стрессовой ситуации; Возникает из-за внешних воздействий – алкоголь, энергетики, наркотики.

Панические атаки свойственны любому человеку, и это вполне объяснимо, но если они переходят в панические расстройства, то пора звонить в колокол.

При частых случаях необходимо проконсультироваться с врачом, который подберет для вас индивидуальный медикаментозный или психотерапевтический метод лечения.