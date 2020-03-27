Как обезопасить себя от коронавируса

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27 марта 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели», Лилиана УТЕМИШЕВА ]

Фото: соцсети

На дворе время опасных вирусов, который атакуют всех людей с огромной скоростью. Заболевают люди по своей неосторожности. Так как же защитить себя?

Прежде всего давайте подумаем, что же такое коронавирус. Covid-19 или просто коронавирус - это острое вирусное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

Существует несколько разновидностей коронавируса, вызывающего заболевания у человека. Вирусы человека, кишечные возбудители, коронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV и ротавирусы человека HNoV. Причинами являются мутации, в результате которых появляется новый тип вируса. Источником коронавирусной инфекции, как правило, является больной человек. Источником коронавируса могут быть некоторые животные (обезьяны, птицы, змеи и другие). Источником нового типа возбудителя (2019-nCov) стали, предположительно, летучие мыши. При этом в настоящее время нет данных о том, что домашние животные (такие, как собаки или кошки) могут переносить коронавирус 2019-nCov.

Вирус передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым, фекально-оральным путем. К факторам передачи относятся выделения носоглотки, рвотных масс, фекалии птиц, животных, больного человека. При поражении возбудителем 2019-nCov инфицирование стремительно распространяется на бронхи и легкие. Прежде чем коронавирус достигнет лёгких, он четыре дня держится в горле. В это время у человека боли в горле и кашель. Необходимо пить много воды и полоскать горячей солёной или подкисленной водой горло.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Надевайте маску или используйте другие средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании прикрывайте рот и нос одноразовыми салфетками. Избегайте лишние поездки. Старайтесь меньше посещать многолюдные места. Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мойте чаще руки с мылом и обрабатывайте их спиртом или гелем для рук, на спиртовой основе. Если же нет возможности прибегнуть к классической обработке рук, тогда воспользуйтесь дезинфицирующими салфетками.

Телефон – один из основных распространителей заразы. В течении дня на нем скапливается огромнейшее количество грязи и инфекции. Так что после каждого пользования телефон нужно протирать спиртосодержащими салфетками.

Чтобы обезопасить себя от заражения, очень важно правильно носить маску. Маска должна тщательно закрепляться. Плотно должны быть закрыты нос и рот. Старайтесь не касаться внешней части маски, а если вы коснулись, то немедленно найдите возможность избавиться от микробов на руках. Не носите долго одноразовую маску. Меняйте ее три раза в день. Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим. Спите по восемь часов. Потребляйте ежедневно пищу, богатую белками, витаминами и минеральными веществами. Повышайте физическую активность, даже находясь дома.

В случае заражения оставайтесь дома и вызовите врача. Соблюдайте постельный режим и пейте больше жидкости.