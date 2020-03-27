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За неделю лаборатории Москвы сделают 13 тыс анализов на коронавирус

, 10:33 [ «Аргументы Недели» ]

За неделю лаборатории Москвы сделают 13 тыс анализов на коронавирус

Московские лаборатории на данный момент проводят около 4 тыс. анализов на новую коронавирусную инфекцию в сутки. В течение следующей недели эта цифра будет увеличена до 13 тыс. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«На сегодняшний день Москва полностью подключилась к работе в сфере лабораторных исследований на коронавирус. Мы уже запустили девять городских лабораторий. На сегодняшний день мы проводим около 4 тыс. исследований в сутки в столичных лабораториях. В течение ближайшей недели планируем увеличить мощности до 13 тыс. исследований в сутки», - прокомментировала вице-мэр.

В России до недавнего времени анализы для подтверждения диагноза проводили только федеральные лаборатории. Недавно такое право дали и регионам.

ГБ

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