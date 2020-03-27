Бассейновый совет обсудил оздоровление Волги в режиме видеоконференции

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27 марта 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В режиме видеоконференции состоялось 23 заседание бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа, в котором приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, научной общественности.

С приветственным словом к участникам заседания обратился председатель бассейнового совета – и.о. руководителя Нижне-Волжского БВУ Миробидов Ф.З.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы реализации приоритетного проекта «Оздоровление Волги»; установления границ зон затопления, подтопления; заслушаны доклады членов бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа по водохозяйственной тематике. Особое внимание уделялось вопросам подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков в 2020 г.

Так же участники рассказали о мероприятиях по охране водных объектов, работе по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, финансируемых за счет субвенций и субсидий из федерального бюджета.