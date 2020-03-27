Стиль романтичной Франции

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27 марта 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели», Екатерина Рачицкая ]

стиль прованс, фото: соцсети

Прованс – популярный стиль в дизайне интерьера. Он получил свое призвание благодаря своей самобытности, неповторимости и очарованию простоты и изящества форм. В чем же особенность французского стиля и как с его помощью оформить дом?



Романтичный стиль всегда светлый и имеет свой особый шарм, используются натуральные материалы, например, хлопковые или льняные ткани, керамика. Прованс – это мебель с эффектом состаренности, кованные элементы декора, статуэтки из фарфора или стекла, красивый текстиль светлых тонов, нежные кружева, цветочные узоры и большое количество цветов: как живых, так и сухоцветов. Особенно популярны букетики из лаванды. Цветовая гамма преимущественно светлая: используются белый, бежевый, молочный, лавандовый, сиреневый, бледно-голубой и светло-зеленые цвета. Что касается ярких акцентов, то в декоре стиля прованс часто встречаются вкрапления ярких оттенков, благодаря которым создаётся летнее настроение. В отделке и аксессуарах не резко используют цветочные узоры, которые так же выполнены в лаконичных и спокойных оттенках.



При продумывании фактур обратите внимание, что в стиле прованс не приемлемо использовать глянцевые поверхности. А при выборе мебели помните, что этому стилю не подойдёт массивная мебель с грубыми формами, все-таки это романтичная Франция, не забывайте об ее легкости. Как уже упоминалось выше, стиль делает упор на натуральные материалы, поэтому мебель должна быть выполнена из натурального дерева, она часто белая или бежевая. Диван или кресло дополняет обивка из ткани в светлых тонах и цветочным орнаментом. В спальне – кованая кровать, на кухне – плетёная мебель из ротанга или тростника.



Декорирование играет важную роль в создание дизайна и помогает поддержать общую тематику. В виде декора используют настенные часы простой формы, семейные фотографии в необычных рамках, зеркала в кованной раме и одна из отличительных черт – чемоданы и сундуки. Мало того, что они выполняют декоративную функцию в интерьере, так еще и дарят дополнительно место для хранения. Более мелкие предметы декора в стиле прованс – это статуэтки, свечи и подсвечники, картины и панно с изображением природы, плетёные корзины, которые можно использовать как место для хранения детских игрушек, так и как корзину для белья.



В спальне в стиле прованс помимо кованой кровати еще обязательно должно быть обилие текстиля – невесомая тюль на окнах, плотное хлопковое покрывало, подушки с цветочным принтом. Гостиная должна быть максимально наполнена естественным светом, поэтому большие окна, пропускающие как можно больше солнечных лучшей – важный элемент интерьера. На журнальный столик или комод ставят глиняные или стеклянные вазы с цветами, а также керамические и фарфоровые фигурки.

Мебель в детской комнате может быть отделана техникой декупаж, а плетёные корзинки или сундук поддержит стилистику комнаты и обеспечит маленького хозяина местом для хранения игрушек. В прихожей, как правило, используется мебель светлых оттенков, чтобы визуально сделать ее просторней.

Можно еще повесить зеркало в состаренной деревянной раме. Балкон в стиле прованс – прекрасное место для утреннего кофе. Можно расположить там маленький круглый белый стол с кованными ножками и деревянные стулья и представить, что за окном лавандовые луга Прованса, а не спальный район – чем вам не Франция!



В чем привлекательность стиля прованс? Прованский стиль не ограничивается интерьером, это стиль жизни. Неторопливое ее течение, спокойная атмосфера и размеренность – вот характерные особенности провинции, а еще близость к природе и способность приблизиться к ней с помощью художественных средств оформления интерьера.